Baiersbronn Lächeln der Kunden als Motivation

Wie die Handwerkskammer weiter mitteilt, half Mirlinda Fetahi schon als Schülerin in den Ferien im Salon ihrer Tante mit. Ihr Berufswunsch war schon damals Friseurin, ihr Umfeld riet ihr allerdings zum Fachabitur und danach zur Aufnahme eines Studiums. Das tat sie dann auch und begann an der Fachhochschule in Reutlingen das Studium der Textiltechnik. Dem akademischen Weg konnte sie dann doch nicht viel abgewinnen, und so wechselte sie schließlich in eine Ausbildung zur Friseurin. "Ich bin glücklich über meinen damaligen Entschluss und habe ihn nie bereut", so die Auszubildende. An ihrem Beruf gefällt ihr, dass sie Menschen glücklich machen kann. "Es ist das Lächeln der Kunden nach einem neuen Styling, das mich motiviert."

"Mirlinda ragt durch ein Einser-Zeugnis in der Berufsschule und durch großes handwerkliches Geschick heraus", berichtet Ausbilderin Kathrin Mockler. "Sie arbeitet nicht nur sehr selbstständig im Betrieb mit und zeigt eine große Lernbereitschaft, sondern engagiert sich auch im Modeteam der Innung in Freudenstadt." In ihrer Freizeit beschäftigt sie sich am liebsten mit Mode. In der närrischen Zeit ist sie als Freudenstädter Keaberghex unterwegs. Harald Hermann, Präsident der Handwerkskammer Reutlingen, hob bei der Übergabe der Ehrenurkunde an Mirlinda Fetahi auch den Ausbildungsbetrieb hervor.