Baiersbronn Kurtaxe steigt ab 2017

Baiersbronn. Eigentlich war die Erhöhung der Kurtaxe schon beschlossene Sache, denn bereits in der Juni-Sitzung hatte der Gemeinderat Baiersbronn eine entsprechende Absichtserklärung abgegeben. Am Ende der Diskussion im Juni war mehrheitlich einer Erhöhung der Kurtaxe auf 2,60 Euro ab Januar 2017 zugestimmt worden. Doch die notwendigen Kalkulationen für einen endgültigen Beschluss konnten aus Zeitgründen erst in der jüngsten Sitzung vorgelegt werden.