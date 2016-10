Baiersbronn Kunstschnitzer geben Einblick in ihr Können

Ab 11 Uhr kommen bei Fritz Wurster und Manfred Theurer unter anderem Ball-, Hohl- und Flacheisen, Geißfuß, Bohrer und Schnitzbeitel zum Einsatz. Damit stellen die befreundeten Kunstschnitzer aus Klosterreichenbach an diesem Tag Dekoratives mit vorweihnachtlichem Flair für Zuhause her.

Derweil geben sie gerne Tipps und Hintergrundinformationen an Interessierte weiter. Eine kleine Ausstellung an bereits gefertigten Kunstwerken, die direkt vor Ort erworben werden können, ergänzt ihren Auftritt im Kulturpark. Die Teilnahme am Handwerkertag ist im regulären Kulturpark-Eintritt enthalten. Es entstehen keine weiteren Kosten.

Neben dem historischen Handwerk können Besucher der Glashütte eine Zeitreise durch über 250 Jahre Glasherstellung im Schwarzwald erleben. In den beiden letzten Original-Glashüttengebäuden des Schwarzwalds aus dem 18. Jahrhundert zeigen zwei Dauerausstellungen die Arbeits- und Lebenswelt der Glasmacher sowie die Daten und Fakten rund um die Geschichte der Glashütte Buhlbach.