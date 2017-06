Baiersbronn Kreuzotter: Giftig und selbst gefährdet

Happy End für alle Beteiligten

"Ich habe es schon öfter erlebt, dass Menschen Schlangen aus Unwissenheit töten", erzählt Sührer, der sich in seiner Jugend intensiv mit Reptilien – insbesondere mit europäischen Schlangen und Echsen – befasst hat. So habe er der Frau gesagt, dass ihr das Tier nichts tue und dass sie von der Schlange wegbleiben solle, und habe die Schlange fotografiert. Ein Happy End für alle Beteiligten.

Eine Kreuzotter zu finden, schon das sei selten. Doch dann noch ein schwarzes Exemplar, "da kann man schon ein bisschen stolz sein als Wanderer", freut sich Sührer. Laut Marc Förschler, Leiter des Fachbereichs Ökologisches Monitoring, Forschung und Artenschutz beim Nationalpark Schwarzwald, sind in Baden-Württemberg die Kreuzottervorkommen auf den Schwarzwald, die Schwäbische Alb, Oberschwaben und das Allgäu beschränkt. Nur im Nordschwarzwald gebe es noch zusammenhängende Vorkommen. Aufgrund der Bestandsrückgänge werde die Kreuzotter in den Roten Listen der Amphibien und Reptilien Baden-Württembergs als stark gefährdet eingestuft und sei streng geschützt. In den Höhenlagen des Nationalparks seien die Reptilien vor allem im Bereich der Grinden heimisch. Da sie sich häufig an Wegrändern aufhalten und an exponierten Stellen ein Sonnenbad nehmen, komme es immer wieder vor, dass Wanderer auf Kreuzottern stoßen.

Normalerweise nicht aggressiv

"Kreuzottern sind normalerweise nicht aggressiv und fliehen, sobald sie Bodenerschütterungen wahrnehmen. Fühlt sich die Schlange jedoch bedroht, kann sie auch zubeißen", antwortet Förschler auf die Frage, wie gefährlich die Tiere sind.

Die Reptilien seien zwar giftig, ein Biss sei normalerweise jedoch nicht lebensbedrohlich, könne aber dennoch gefährlich sein, zum Beispiel einen anaphylaktischen Schock auslösen.

Wer auf eine Kreuzotter stoße, solle sich ruhig verhalten und sich langsam zurückziehen. Bei einem Biss sei es wichtig, Ruhe zu bewahren. Der betreffende Körperteil solle ruhig gestellt, der Körper flach gelagert und der Transport zum Arzt oder in ein Krankenhaus veranlasst werden. "Auf keinen Fall sollte die Wunde ausgesaugt oder abgebunden werden."