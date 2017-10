Ein Kräftemessen der AH-Teams der Tennisvereine und Fußballvereine aus Baiersbronn und Klosterreichenbach stand auf der Tennisanlage in Baiersbronn auf dem Programm. Das Turnier diente auch dazu, neben dem sportlichen Ehrgeiz disziplinübergreifend Freundschaften der Vereine untereinander zu pflegen. Auf dem Tenniscourt in Baiersbronn trafen sich knapp 30 Sportler, die um die Bälle kämpften. Es wurden zwei Disziplinen gespielt: Tennis-Doppel im Kleinfeld und anschließend Fußball-Tennis. Auch viele Zuschauer waren gekommen. Das Ergebnis war am Ende Nebensache, wenngleich die Tennisvereine knapp die Oberhand behielten. Im Clubheim des TCB, das bayrisch dekoriert war, feierten die Sportler bis in die Nacht. Für Musik sorgte ein DJ. Die vereinsübergreifende Zusammenkunft war für alle Beteiligten wieder eine gelungene Veranstaltung. Am Ende eines langen Tages waren sich die Beteiligten einig, diesen Wettkampf im nächsten Jahr erneut auszutragen, um die kameradschaftliche Verbindung weiter zu pflegen. Foto: TC Baiersbronn