Baiersbronn Konzept sichert Ticket nach Berlin

Baiersbronn/Berlin. 15 Nominierte waren nach Berlin eingeladen, die aus über 50 Bewerbern aus allen Miniköche-gruppen aus ganz Deutschland ausgewählt worden waren, informiert die Baiersbronn Touristik in einer Pressemitteilung. Unter den Nominierten waren mit Novalee Wälde, Paula Bauer und Toni Pojtinger auch drei Miniköche aus Baiersbronn. "Wir wollen Kinder und ihr Familienumfeld mit dem Kulturgut Essen und Trinken nachhaltig in Verbindung bringen", begründete Jürgen Mädger, Gründer und Initiator der Europa Miniköche, diesen Wettbewerb, der erstmals stattfand.

Miniköche aus ganz Deutschland konnten durch den Wettbewerb beweisen, was sie in der zweijährigen Ausbildung von Profis über Ernährung, ihre Region, die Umwelt und deren Stellenwert im Leben gelernt haben. Für die Bewerbung entwickelte jeder Minikoch ein eigenes Vier-Gänge-Menü, das er in Form einer Powerpoint-Präsentation, eines Fotobuchs oder eines Videofilms dokumentierte – vom Einkaufen der Zutaten bis zur Zubereitung des Menüs. Anhand eines vorgegebenen Kriterienkatalogs wurden die Bewerbungen von einer hochkarätigen Jury bewertet und daraus eine Endauswahl von 15 Miniköchen zur Preisverleihung nach Berlin eingeladen.

Aus der Minikochgruppe Baiersbronn schafften den Sprung nach Berlin gleich drei Miniköche: Novalee Wälde, Paula Bauer und Toni Pojtinger (wir berichteten). Ihren kulinarischen Frühlingsgruß mit saisonalen und regionalen Produkten stellte Novalee Wälde in einem Video vor. Paula Bauer entwickelte eine Schwarzwaldkomposition mit Zutaten vom Baiersbronner Wochenmarkt und bewarb sich ebenfalls mit einem Video. Toni Pojtinger hat für seine Bewerbung ein Menü rund um die Baiersbronner Schätze, Produkte aus heimischen Zutaten von Baiersbronner Erzeugern, kreiert und dieses anhand einer Schatzkarte als Menükarte in einem Fotobuch präsentiert.