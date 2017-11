Baiersbronn Konzept setzt auf Nachhaltigkeit

Das Konzept soll sich in der Küche widerspiegeln, die nachhaltig und regional sein und regionale Erzeuger einbinden soll. Etwa fünf feste Arbeitsplätze würden durch die Hütte entstehen. Die Öffnungszeiten sind täglich von 11 bis 18 Uhr vorgesehen – das entspricht der Hüttenkonzeption der Gemeinde. Dazu kämen Abendveranstaltungen. Jörg Sackmann sieht in der Hütte auch einen echten Gewinn für Huzenbach und nannte als Beispiel die Entwicklung von Schwarzenberg, das sich herausgeputzt habe.

Für den Standort Silberberg, der auch von Tonbach aus gut zu erreichen ist, spreche unter anderem die gute Anbindung an das Wegenetz wie den Weg um den Huzenbacher See, sind Jörg Sackmann und seine Söhne überzeugt. Dazu komme die Nähe zu ihrem Hotel und die Lage in der Nähe von drei S-Bahn-Haltepunkten, die zwischen 1,8 und 2,5 Kilometer entfernt sind.

Der Huzenbacher See sei der einzige Karsee, den man auch in Zukunft barrierefrei umrunden könne, ergänzt Ruf mit Blick auf die Wegekonzeption für den Nationalpark. Auch er sieht die Nähe der Bahn-Haltepunkte als Vorteil, denn es kämen viele Tagetouristen aus dem unteren Murgtal sowie dem Raum Rastatt und Karlsruhe, um die Hütten zu besuchen. Zusätzliches Verkehrsaufkommen liege nicht in ihrem Interesse, betonen Jörg Sackmann und seine Söhne. Die Hütte solle erwandert oder mit dem Fahrrad angefahren werden. Für Abendveranstaltungen ist ein Shuttleverkehr geplant.

Für die Projektidee hat der Gemeinderat eine klare Marschroute vorgegeben. Zurzeit sei die Verwaltung dabei, den ersten Termin für die Projektgruppe zu organisieren, informiert Ruf. Die Projektgruppe, bei der auch Anwohner eingebunden werden, soll für den Standort Silberberg Lösungen zu den Themen Lärm und Verkehr erarbeiten. Ruf geht davon aus, dass die Gruppe aus insgesamt rund 20 Personen besteht. "Wir nehmen das sehr ernst und werden uns intensiv mit dem Thema beschäftigen", betont der Bürgermeister mit Blick auf die Befürchtungen der Anwohner. Bei den Alternativstandorten Bereich Sulzwaldhütte und Hardt werde nun planungsrechtlich tiefer eingestiegen.