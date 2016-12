Baiersbronn Kommunikation nicht immer leicht

Seit 2013 bildet das Jugendförderprogramm Lions Quest den pädagogischen Rahmen am RvWG. Dabei geht es um eine Förderung der sozialen Kompetenzen und eine Stärkung des Selbstvertrauens, zudem sollen Werte vermittelt und Suchtverhalten unterbunden werden. Dass all das auch in der Familie der Kinder vermittelt werden sollte, liegt auf der Hand, so die Schule.

So wurden Eltern, deren Kinder bereits am Richard-von-Weizsäcker-Gymnasium lernen, und Eltern, die sich überlegen, ihr Kind dort anzumelden, eingeladen. Die Lehrerinnen Veronika Fischer und Kristiane Märker, von Anfang an überzeugt von der "Lions Quest"-Idee, führten kurzweilig in das Konzept ein.

"Kommunikation ist ja eigentlich als Quelle für Verständnis angelegt, und doch entstehen hier oft Gefühle wie Verunsicherung und Abwertung", referierte Fischer. Im Hintergrund, so wusste Märker zu berichten, stünden oft verzerrte gesellschaftliche Bilder von Jungen und Mädchen: Während Männlichkeit stets mit Durchsetzungsvermögen und Kraft verbunden sei, würden Mädchen nach ihrem Aussehen bewertet. Im Kampf mit diesen Leitbildern sei gelungenes Miteinander schwierig, aber nicht unmöglich, wie die Referentinnen mit Verweis auf das bewährte Kommunikationsmodell von Schulz von Thun betonten. Dieses soll sensibel machen für verschiedene Ebenen der Kommunikation – sowohl in der Schule als auch in der Familie. An verschiedenen Stationen,wo einzelne Sätze hinterlegt waren, konnten sich die Eltern selbst ein Bild dieses Modells machen. Das Beispiel "Der Geschirrspüler ist voll, aber nicht angestellt" brachte viele zum Schmunzeln – hinter dem Sachverhalt liegt hier doch ein eindeutiger Appell zugrunde. Und die besorgte Frage der Mutter, ob das Kind schon für die Arbeit gelernt habe, zeigt eben auch, wie die Mutter über den Sprössling denkt. In Kurz-Experimenten konnten die Eltern selbst nach Kriterien für gelungenes Zuhören suchen.