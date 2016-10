Baiersbronn Kommissar Gerlach ermittelt wieder

Rache ist süß: der 13. Fall für Kommissar Alexander Gerlach. Händeringend bittet Professor Henecka um Hilfe, da er – ein unbescholtener Bürger – mit Drohmails überschüttet wird. Bei seiner Recherche stößt Kripochef Gerlach jedoch bald auf einen alten Fall, in den Henecka verwickelt war. Die beste Freundin seiner Tochter ist nach einer Geburtstagsfeier nie zu Hause angekommen, obwohl die beiden Familien nicht weit voneinander entfernt wohnten. Im nahe gelegenen Wald fand die Polizei nur einen Schuh des Mädchens – von Lisa fehlt bis heute jede Spur. Als Gerlach dann auch noch feststellt, dass Heneckas Frau ebenfalls spurlos verschwand, ist er sich sicher, dass der Professor nicht ganz so unschuldig ist, wie er behauptet...

Burger, geboren 1952 im Südschwarzwald, ist promovierter Ingenieur und hat viele Jahre in leitender Funktion am Karlsruher Institut für Technologie gearbeitet. Er hat drei erwachsene Töchter, ist heute freischaffender Schriftsteller und lebt abwechselnd in Karlsruhe und Regensburg. Die Fangemeinde seiner Gerlach-Krimis wächst stetig. Sie waren bereits zweimal für den Friedrich-Glauser-Preis nominiert ("Heidelberger Requiem" und "Die falsche Frau") und standen mehrfach auf der Spiegel-Bestsellerliste, heißt es in der Ankündigung. Die Gesamtauflage seiner Bücher liegt bei über 500 000 Exemplaren. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt beträgt acht Euro inklusive Getränke. Karten sind bei Bücher Burkard unter Telefon 07442/813 50 und unter info@buecher-burkard.de erhältlich.