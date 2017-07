Baiersbronn Kohlenmeiler qualmt jetzt wieder

17 Raummeter fein gespaltenes Buchenholz hat Köhler Thomas Faißt für den Kohlenmeiler verbaut. Das, so Faißt, ergebe etwa 25 Zentner Holzkohle. Inzwischen ist der Aufbau für Faißt längst Routine – es ist der 16. Meiler, den er an der alten Pflanzschule aufgebaut hat. Etwa drei Tage habe er mit seiner Partnerin Nella Klett für den Aufbau gebraucht.

Immer wieder habe er beim Programm am Meiler etwas Neues entwickelt, erzählt Faißt. "Diesmal wollte ich dem Experimentellen etwas Raum geben" sagt er. So gehen diesmal alle Programmpunkte in den experimentellen Bereich hinein.

So steht heute von 14 bis 17 Uhr mit Andrea Fahrion-Haas das Experiment Pflanzenteer auf dem Programm, bei dem Teershampoo hergesellt wird. Am Donnerstag, 20. Juli, von 15 bis 18 Uhr wird mit dem Koch Jürgen Autenrieth eine Lammkeule im Meiler gegart, bevor ab 19.30 Uhr Landschaftstherapeut Olfert Dorka am Feuer von Achtsamkeit erzählt und gemeinsam mit Köhler Faißt mit den Besuchern das Gespräch sucht. Brotbacken am Feuer mit Uli und Tina Schneider heißt es dann am Freitag, 21. Juli, von 14.30 bis 17 Uhr.