Baiersbronn Köche zaubern Fünf-Gänge-Menü

Baiersbronn-Schwarzenberg. Die Gastgeber hatten wieder einmal ein Fest für alle Sinne vorbereitet. Jörg Sackmann und Sohn Nico wirkten gemeinsam in einem Team aus fünf Spitzenköchen mit, das ein fünfgängiges Feinschmeckermenü auf die elegant dekorierten Tische gezaubert hatte. Wie bereits in den vergangenen Jahren zeigte sich Annemarie Sackmann, diesmal mit ihrem neuen Patisseriechef Sebastian Schebesta, für das genussvolle und repräsentative Pralinenbuffet verantwortlich.

Waltraut Wagner, die Schwester von Jörg Sackmann, organisierte gemeinsam mit Daniel Sackmann den reibungslosen Ablauf und zeichnete sich durch ein vortrefflich ausgewähltes musikalisches "Bonbon" aus. Mit der von ihr engagierten Combo Nifty hatte sie ins Schwarze getroffen. Dies zeigte sich bereits bei den ersten Tönen in der Empfangshalle des Gourmethotels, als sich die Gäste beim Aperitif an einem ausgezeichneten Sekt und an feinsten Appetithäppchen (Amouse Bouches) labten.

Kulinarische Inspirationen