Baiersbronn Kirchengemeinde organisiert Fahrt

Sie stehen in enger Verbindung mit dem Reformationsjubiläum 2017. Die Kirchengemeinde Mitteltal organisiert für Interessierte dazu eine Gruppenfahrt. Besucht werden die Städte Leipzig und Eisleben sowie der Festgottesdienst zum Reformationsjubiläum in Wittenberg. Nähere Informationen gibt es bei einem Informationsabend am Donnerstag, 12. Januar, ab 20 Uhr im Gemeindehaus in Mitteltal und beim evangelischen Pfarramt beziehungsweise im Internet unter der Adresse r2017.org.