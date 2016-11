Baiersbronn Kinderwerkstatt engagiert sich in der Flüchtlingshilfe

Sie kommen aus sieben verschiedenen Ländern aus der ganzen Welt und flüchteten unter kaum vorstellbaren Bedingungen aus ihren Heimatländern, um Schutz zu suchen. Hans-Martin Haist, der Leiter der Kinderwerkstatt Eigen-Sinn in Freudenstadt, suchte im vergangenen Jahr eine Unterkunft für unbegleitete Flüchtlinge und fand sie in einem Haus im Oberdorf in Baiersbronn. Dieses Haus verfügte nicht über eine Heizung. Über Monate hinweg wurden mit ehrenamtlicher Unterstützung und mit erheblichen finanziellen Mitteln drei Wohneinheiten für jeweils vier Personen geschaffen. Beim Besuch des CDU-Landtags-abgeordneten Norbert Beck berichteten Haist und Sozialpädagogin Lorena Gaiser anhand einer Präsentation über die Umbaumaßnahmen unter der Mithilfe der jungen Flüchtlinge. Haist und Gaiser nannten drei Schwerpunkte: "Der sichere Ort", "Leben macht Sinn" und "Selbstverantwortung".

"Jungen Flüchtlingen in schwierigen Lebenslagen Hilfestellungen zu geben, ist unser Ziel und unsere Aufgabe. Wir wollen starke Jugendliche für eine bessere persönliche Zukunft. Der Schulbesuch morgens, das gemeinsame Kochen, Sportangebote und feste Regeln in der Gemeinschaft gehören zum täglichen Ablauf", so Haist.

Die Stiftung Eigen-Sinn hebt sich von der klassischen, konfrontativen Pädagogik ab, heißt es in der Pressemitteilung der CDU weiter. So war ein weiteres Thema des Besuchs ROKT. Das steht für ressourcenorientiertes konfrontatives Training. ROKT wurde in der Akademie Eigen-Sinn entwickelt und ist seit 2011 eine geschützte Marke.