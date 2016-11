Baiersbronn Kindern und Jugendlichen eine Zukunft geben

Der Kaffeenachmittag mit Bildervortrag findet am Sonntag, 4. Dezember, ab 15 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Baiersbronn statt. Dabei wird von den beiden letzten Rumänienfahrten im März und Oktober berichtet. Es werden auch selbst gebastelte Ansichtskarten, Weidenkörbe aus Rumänien und Apfelsaft verkauft.

Bei den beiden letzten Fahrten nach Rumänien wurde die Suppenküche in Ileanda mit Lebensmitteln und einem großen Kochtopf unterstützt, so der Verein. Die Helfer verschufen sich beim Kochen und Verteilen des Essens auch selbst einen Eindruck von der Notwendigkeit dieser Arbeit, die von befreundeten Helfern in Ileanda geleistet wird.

Aktuell sucht der Verein Seestern Paten für Schüler. Die ersten Gespräche laufen bereits mit der Rektorin der Schule, um auch einen Kochkurs in der Suppenküche für Mädchen anbieten zu können, berichtet der Verein.