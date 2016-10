Baiersbronn Kindergarten Oberdorf aufgewertet

Von den Kindern gab es für alle Gäste einen bemalten Baustein mit dem Spruch "Gott segne dieses Haus". Bürgermeister Michael Ruf lobte die fruchtbare und konstruktive Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde und wies darauf hin, wie der Unterhalt der insgesamt drei Kindergärten in der Gemeinde den jeweiligen Kirchenetat auch belaste.

"Investitionen in unsere Kinder lohnen sich immer, denn sie sind unsere Zukunft", so Ruf. Auch mit dem jährlichen Kindergartenbedarfsplan sei es nicht immer einfach, die richtige Zahl an Betreuungsplätzen zur Verfügung zu stellen. "Das hat auch immer etwas von Glaskugelschauen, aber als wir feststellten wir haben zu wenig, haben wir uns für diesen Anbau entschieden", betonte Ruf. Rund 360 000 Euro abzüglich einiger Zuschüsse hat der neue Anbau gekostet. Damit habe man die Betreuungsstruktur in der Gemeinde deutlich verbessert.

Ruf dankte den Handwerkern und Planern für ihre Arbeit. Josef Dettling vom Bauamt erinnerte an die ersten Gespräche über die geplante Kindergartenerweiterung. "Am Kindergarten hier konnten wir aufgrund der geologischen und topografischen Gegebenheiten die Baumaßnahme gut realisieren", so Dettling.

Ein besonderer Dank ging an die Grundstücksangrenzer, die dem Bauvorhaben wohlwollend gegenübergestanden seien. Pfarrer Friedemann Kley hatte neben der Gitarre auch viele lobende Worte mitgebracht und überreichte ein Bibelbuch für die kleinsten Kinder.

Architekt Marius Quaschinski hatte einen Apfelbaum als Geschenk und überreichte symbolisch einen Apfelbaumzweig. Der Baum soll erst im Frühjahr gepflanzt werden. Gemeinsam wurde dann das rote Band durchschnitten und die offizielle Eröffnung der neuen Kinderkrippengruppe gefeiert.