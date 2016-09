Baiersbronn Kinderfreizeit auf dem Mederlehof im Südschwarzwald

Baiersbronn. Die Kinderfreizeit der evangelisch-methodistischen Kirche Baiersbronn führte in diesem Jahr rund 50 Kinder und 13 Leiter eine Woche lang auf den Mederlehof nach Oberried im Südschwarzwald. Bei einem abwechslungsreichen Programm verbrachte die Gruppe eine ausgelassene Zeit auf einem alten Schwarzwaldhof. Am Fuße des Feldbergs entdeckten die Kinder gemeinsam die Geschichte Nehemias, der aus seinem Exil nach Hause zurückkehrte, um in Jerusalem die Stadtmauer wieder aufzubauen. Unter dem Motto "Gemeinsam schaffen wir’s!" errichteten auch die Kinder eine Mauer aus Luftballons und erlebten die Geschichte auf dem Hof und ringsherum in der Natur. In den täglichen Workshops war Kreativität gefragt: Bei Basteln, Tanzen, Malen, Fotografieren, Bauen oder Spielen konnte sich jeder ausprobieren.