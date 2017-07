Baiersbronn. "Habe Mut" – mit diesem Thema setzen sich die Kinder des Kindergartens Unterdorf seit Monaten auseinander. Die Kinder tauchen ein in die Welt des Mittelalters. Sie lernen lateinische Lieder, schlafen auf Strohsäcken, schreiben mit Federn und lernen das Leben von Martin Luther kennen. Martin Luther ermutige sie, ihre eigene Meinung zu vertreten und gegen den Strom zu schwimmen, heißt es in der Ankündigung. Die Kinder wissen, dass Martin Luther seine 95 Thesen vor 500 Jahren an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg angeschlagen hat. Sie kennen sich mit Ablassbriefen aus und studieren ein Musical ein. Das Musical Martin Luther führen die Kindergartenkinder am Samstag, 8. Juli, in der Marienkirche in Baiersbronn auf. Das Musical beginnt um 16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Die Kinder werden von Instrumentalisten und einem Elternchor begleitet. Zum Musical gehören fetzige Liedern und mittelalterlicher Tanz.