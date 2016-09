Baiersbronn Auch Volksbank schließt ihre Filiale

Einen Vorteil für die Bank sieht der Vorstand in der Verstärkung des Personals. "Mit der Maßnahme kann die Volksbank Baiersbronn Murgtal künftig besser und flexibler auf personellen Bedarf reagieren, Vertretungen abdecken und dabei die Verwaltungskosten senken", so Frey. Und Grießhaber ergänzt: "Wir sparen uns einige Dinge und schaffen uns dadurch neue Freiheiten, insbesondere, da wir personell sehr knapp aufgestellt sind."

Über 1000 Familien und Kunden der Oberdorfzweigstelle wurden in den vergangenen Tagen bereits schriftlich über die Veränderung informiert. "Wir haben es uns nicht leicht gemacht und können die emotionale Seite nachvollziehen, doch die wirtschaftliche Seite ist für uns wichtig", so Ulrich Wein. Dass im Oberdorf ein Kommunikations- und Anlaufpunkt verloren geht, bedauern Vorstand und Aufsichtsrat. "Dies ist aber auf Grund der anhaltenden Niedrigzinspolitik und unserer Strategie für die Zukunft unserer Bank leider nicht zu ändern. Die Sicherung der Selbstständigkeit unserer Bank hat weiterhin höchste Priorität", betont Aufsichtsratsvorsitzender Ulrich Wein.

Zinsgewinne brechen ein

Die Volksbank erwartet als Folge der Niedrigzinspolitik für 2016 einen erneuten Rückgang des Zinsüberschusses um circa 350 000 Euro. Um weitere 350 000 Euro wird voraussichtlich der Zinsüberschuss 2017 fallen, so berichtete Grießhaber in der Mitglieder- und in der Vertreterversammlung. Dies zwinge die Volksbank zum Handeln.

Die Volksbank Baiersbronn Murgtal will weiter "in der Fläche" bleiben. Die Schließung der Zweigstellen in Klosterreichenbach, Huzenbach, Schönmünzach, Tonbach und Kniebis sei "absolut kein Thema", betonen Vorstand und Aufsichtsrat. "Wir ziehen uns nicht aus dem Markt zurück, sondern wir zentralisieren lediglich in Baiersbronn", so Wein.

Die Zukunft sieht laut Grießhaber für den Bankensektor nicht rosig aus. Er befürchtet eine ähnliche Entwicklung wie in Japan auch für Deutschland. "In Japan haben nur 50 Prozent der Banken in den letzten zehn Jahren überlebt. Wir möchten zu den 50 Prozent gehören, die auch in Zukunft noch da sind, und dafür stehen die Voraussetzungen gut".