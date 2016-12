Baiersbronn Kaupp übernimmt Firma Bischoff

Das Familienunternehmen wurde vor über 60 Jahren gegründet und wurde in zweiter Generation von den Eheleuten Fritz und Andrea Bischoff geführt. Es beschäftigt 15 Mitarbeiter. Die Übergabe resultiere aus einer Nachfolgeregelung. Es werden sowohl der Geschäftsbetrieb mit Kundenstamm als auch alle Mitarbeiter übernommen und der Betrieb wird unter dem Namen Bischoff GmbH fortgeführt.

"Wir sind mit der Familie Bischoff einig, dass sich viele Bereiche mit unserem Maler- und Stuckateurbetrieb überschneiden und dadurch unser Leistungsangebot in einem weiteren Landkreis perfekt ergänzt wird", erklärt Joachim Kaupp, künftiger geschäftsführender Gesellschafter der neuen Firma. Zusammen mit den bisherigen Maler- und Stuckateurbetrieben in Schramberg-Sulgen und Radolfzell hat Kaupp jetzt ungefähr 95 Mitarbeiter, an drei Standorten.

Mit den drei weiteren Bereichen "Karosserie und Fahrzeuglackierung", "Industrielackierung und Pulverbeschichtung" sowie "Beschriftungen und Werbetechnik" ist die Unternehmensgruppe Kaupp neben dem Hauptsitz in Schramberg-Sulgen und dann neu in Baiersbronn, an sieben Standorten mit insgesamt 180 Mitarbeitern vertreten. Geführt wird das Unternehmen in zweiter Generation von den Brüdern Joachim und Matthias Kaupp. Es feiert 2017 das 50-jährige Bestehen.