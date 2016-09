Baiersbronn Kathleen Lindner übernimmt das Steuer

Katja Peterle betreut nun die Kleingruppe

Laut einer Pressemitteilung freut sich die evangelische Kirchengemeinde, mit Lindner eine erfahrene und engagierte Erzieherin als Leiterin gefunden zu haben und wünscht ihr Freude an der neuen Aufgabe und guten Kontakt zu Eltern und Kindern. Lindner war zuletzt im Kindergarten in Huzenbach tätig. Sie übernimmt die Tätigkeit von Katja Peterle, die die Leitung des Kindergartens nach 13 Jahren auf eigenen Wunsch hin abgibt. Sie übernimmt nun die Leitung in der neu eingerichteten Kleingruppe. Die evangelische Kirchengemeinde ist ihr für ihre langjährige Leitungsarbeit, die sie stets mit viel Engagement, Kompetenz und Liebe zu den Kindern ausgeführt hat, sehr dankbar.

Die Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Catharina Frey, und Pfarrerin Iris Sönning überbrachten im Namen der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Klosterreichenbach/Röt als Träger des Kindergartens Blumensträuße und Glückwünsche an die beiden Frauen.