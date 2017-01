Baiersbronn. Der Schriftsteller Karl-Heinz Ott liest im Rahmen der Ausstellung "Autoren aus Baden-Württemberg und ihre Bücher" am Mittwoch, 25. Januar, ab 19 Uhr in Baiersbronn aus seinem neuen Roman "Die Auferstehung", eine bizarre Geschichte einer problematischen Eltern-Kinder-Beziehung. Der Vater, ein angesehener Chefarzt im Schwäbischen, ist tot und die Tochter Linda ruft ihre drei Brüder ins elterliche Haus, um mit ihnen über die Verteilung des Erbes zu reden. Alle Kinder haben ganz unterschiedliche Lebensentwürfe gewählt, die nun heftig aufeinandertreffen. Der Autor entwirft ein Bild der Jugend in den 70er-Jahren, die damals voller Optimismus in die Großstadt gezogen ist und nun geschlagen vom Leben ins Heimatdorf zurückkehrt, angewiesen auf das Erbe der Väter, die sie damals verdammt haben. Die Lesung ist am Mittwoch ab 19 Uhr im Musiksaal des Richard-von-Weizsäcker-Gymnasiums. Der Eintritt ist frei.