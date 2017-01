Der Jazz- und Popchor des Karlsruher Instituts für Technologie (Bild), der Mittel- und Oberstufenchor des Richard-von-Weizsäcker-Gymnasiums Baiersbronn und der Chor TonArt Klosterreichenbach geben am Samstag, 11. Februar, ab 20 Uhr ein gemeinsames Konzert. Nach dem erfolgreichen Konzert im Februar vergangenen Jahres in der Münsterkirche folgen der Studenten- und der Schülerchor erneut der Einladung des MGV Klosterreichenbach zu einer Veranstaltung an einem Ort mit besonderem Flair: Die Maschinenhalle der Firma Kallfass GmbH Maschinen plus Automation in Klosterreichenbach wandelt sich für einen Abend in einen Konzertsaal für populäre A-cappella-Chormusik. Die drei Chöre, alle unter der Leitung von Michael Hegenauer, Musiklehrer am Richard-von-Weizsäcker-Gymnasium, präsentieren Songs populärer Künstler –­ von Hubert von Goisern über Herbert Grönemeyer bis hin zu Queen, Leonard Cohen und Pharrell Williams. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Der MGV Klosterreichenbach sorgt für das leibliche Wohl. Die Karten kosten im Vorverkauf acht Euro, an der Abendkasse zehn Euro. Karten gibt es im Vorverkauf in Klosterreichenbach bei der Metzgerei Koch, der Apotheke und der Baiersbronn Touristik sowie bei den Sängern des MGV Klosterreichenbach oder per E-Mail an mgv-klosterreichenbach@web.de. Foto: MGV