Baiersbronn Jusos sind für eine Beteiligung der Jugend

"Wir Jusos haben uns stetig für Jugendbeteiligungsmöglichkeiten in der Gemeinde ausgesprochen. Unserer Meinung nach ist die parlamentarische Form der Jugendbeteiligung die wirkungsvollste", so Kreisvorsitzender Jonas Jung. Die Jugend müsse eine eigene Interessenvertretung haben, da die Zahl an Älteren immer weiter zu- und gleichzeitig die Zahl an Jüngeren immer weiter abnehme. Deshalb sollte die jugendliche Stimme mit einem Jugendgemeinderat, der eine hohe Legitimationsgrundlage durch Rede- und Antragsrecht im Gemeinderat besitzt, gestärkt werden, so Jung weiter.

Die Jusos sind an dem Thema bereits seit einiger Zeit dran. Auf Initiative der Jusos stellte die SPD-Fraktion im Rahmen des Haushaltsplans 2015 den Antrag auf Einrichtung eines Jugendgemeinderats für Baiersbronn. Die Abstimmung hätte im Juli vergangenen Jahres sein sollen, wurde jedoch weiter nach hinten verschoben.

Durch das Engagement der Jusos, in Form einer Unterschriftensammlung für einen Jugendgemeinderat, konnten die Gemeinderäte sowie das Hauptamt dazu bewegt werden, sich näher mit dem Thema Jugendbeteiligung zu beschäftigen. "Auch wenn sich der Gemeinderat vorerst für ein Jugendforum entschieden hat und nicht für einen Jugendgemeinderat, so ist es doch ein wichtiger Schritt. Die Verantwortlichen, allen voran Bürgermeister Michael Ruf, wollen Jugendliche in die kommunalpolitischen Prozesse miteinbeziehen. Eines ist jedoch sicher: Ohne unser Engagement wäre es wohl kaum dazugekommen", unterstrich der stellvertretende Kreisvorsitzende Giuliano Iannotta. Jung machte eines jedoch klar: "Spätestens bei der nächsten Kommunalwahl, wenn die Parteien wieder händeringend nach Kandidaten für den Gemeinderat suchen, werden sich die Mandatsträger die Idee eines Jugendgemeinderats durch den Kopf gehen lassen."