Baiersbronn Junge Musiker klettern bis unter das Hallendach

Als Abwechslung zu den Kletterwänden konnten die Ausflügler auch über eine wackelige Strickleiter bis unters Dach gelangen. Im Anschluss an den zum Teil kräftezehrenden Besuch in der Kletterhalle stärkten sich alle bei einem gemeinsamen Mittagessen. Mit neuer Energie rollten dann am Nachmittag auf mehreren Bahnen die Bowlingkugeln. Vielen jungen Musikern gelang sogar ein Strike. Nach diesem erlebnisreichen Tag traten die jungen Leute am Abend die Rückfahrt nach Baiersbronn an. Es waren sich alle einig, dass der Ausflug eine tolle Aktion war, die auf jeden Fall wiederholt werden müsse, teilt der Musikverein mit.