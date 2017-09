Baiersbronn Junge Handwerker starten in Berufsleben

Sie alle hätten die richtige Wahl getroffen, betonte der Diplom-Ingenieur. Denn er sehe gerade im Handwerk "großes Potenzial für die Zukunft". Dabei falle dem Geschäftsbereich Energietechnik immer mehr Bedeutung zu. "Denn Energie ist das kostbarste Gut, das wir haben und auf das auch die nachfolgenden Generationen nicht verzichten können." Handwerksberufe seien längst nicht so krisenanfällig, würden langfristige Perspektiven bieten und überdurchschnittliche Karrierechancen.

Unter den neuen Auszubildenden sind sechs Anlagenmechaniker, ein technischer Systemplaner und ein DH-Student. Ein ausgelernter Anlagenmechaniker absolviert zudem eine weitere Ausbildung zum Elektroniker des Fachbereichs Energie- und Gebäudetechnik. Über diese Entscheidung freut sich Braun besonders, denn Elektroniker sind gesucht.

Die neuen Auszubildenden absolvierten ein einwöchiges "In-Haus-Training" zur Förderung des Teamgeists. Die drei Ausbilder Walter Glaser, Martin Kopp und Toni Wurster betreuten das Training. "Wir stecken da wirklich sehr viel Energie rein", sagt Braun mit Blick auf eine gute Ausgangsbasis im Berufsleben. Auch gebe es Unterstützung zur beruflichen Weiterbildung. "Gerne würden wir auch mehr Mädchen ausbilden", so Braun. Doch Schulabgängerinnen machten sich bislang leider noch rar im Handwerk. Dabei seien diese Berufe nicht mehr wie früher mit großem körperlichen Einsatz verbunden. "Das Schlitzeklopfen gehört längst der Vergangenheit an", schmunzelt Braun, wenn er an den Beruf des Elektronikers denkt. "Heute werden die Aussparungen für die Kabelkanäle bei Bauvorhaben von vornherein in Decke und Wand eingeplant."