Baiersbronn-Klosterreichenbach. Eine 20-jährige Autofahrerin ist am Freitag gegen 14 Uhr zwischen Baiersbronn und Klosterreichenbach mit ihrem Wagen von der Bundesstraße 462 abgekommen und hat sich an einer Böschung überschlagen, so die Polizei. Die junge Frau wurde schwer verletzt. Vermutlich war sie mit ihrem Auto in einer Doppelkurve mit nicht an die Straßenverhältnisse angepasstem Tempo unterwegs. An dem schon älteren Wagen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.