Baiersbronn Jugendliche bekommen das Wort

Baiersbronn. "Wir freuen uns", sagt Hauptamtsleiter Marc Hinzer im Vorfeld des ersten Jugendforums in Baiersbronn am Donnerstag ab 9 Uhr in der Schwarzwaldhalle. Welche Bedeutung die Verwaltung dieser Premiere beimisst, zeigt auch, dass Bürgermeister Michael Ruf die komplette Veranstaltungsdauer mit dabei sein will. 200 Jugendliche sind angemeldet. Und weitere Interessierte sind willkommen.

Treibende Kräfte in Sachen Jugendbeteiligung waren in Baiersbronn die Jusos und der SPD-Ortsverein. Dazu sei im Oktober 2015 eine Änderung der Gemeindeordnung in Baden-Württemberg gekommen, in deren Zuge unter anderem die Jugendbeteiligung gestärkt worden sei, so Hinzer. Intensiv haben sich Gemeinderat und Verwaltung mit dem Thema befasst. Hinzer und sein Stellvertreter Marko Burkhardt haben dazu auch Seminare besucht. Im Sommer 2016 fiel im Gemeinderat die Entscheidung, zunächst mit einem Jugendforum das Thema auch in der Praxis anzugehen.

Zunächst geht es um den Kontakt