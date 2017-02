Baiersbronn Jede Menge Trends rund um Feste

Auch diesmal waren wieder neue Aussteller dabei, ein Caterer und ein Zauberer, aber auch eine Firma, die 3-D-Figuren herstellt und so zum Beispiel das Brautpaar im Miniaturformat auf die Torte bringen kann. HGV-Vorsitzender Holger Wessinger hatte als Herrenausstatter das Augenmerk besonders auf die neuesten Trends für den Mann gerichtet. "Blau ist die Farbe des Jahres und das in allen Schattierungen. Dabei wird auf schlichte Eleganz gesetzt", so Wessinger. "Die Brautkleider sind immer noch weiß, doch die neue Farbbezeichnung ist ivory", verriet Wessinger. Das bedeutet im Englischen Elfenbein und meint einen cremefarbenen Farbton.

Die Aussteller, die auch für die Beratung bereitstanden, boten bei der Messe jede Menge Informationen und Anregungen – ob für die Feier im großen Stil oder ein Fest im kleinen Kreis. Trauringe wurden gleich am Eingang präsentiert. Platin liege weiter im Trend, betonten die Fachleute. Elegante bis rustikale Tischdekorationen waren ebenso zu sehen wie glitzernde Accessoires und kreative Tortenideen. Kleine Kostproben des Caterers bereicherten das Angebot. Auch die ausstellenden Friseurbetriebe zeigten, was im Trend liegt, und so mancher weibliche Gast ließ sich schnell mal die passende Frisur zeigen. Einen besonderen Höhepunkt stellten die beide Modenschauen des Tages dar, die die aktuellen Outfits in Sachen Hochzeit und Abendgarderobe präsentierten.