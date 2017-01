Baiersbronn Jazz und Soul bilden den Kern

Die Konzertankündigung verspricht einen Ohrenschmaus: Jazz und Soul sind der knackige Kern. Pop ist die sahnige Hülle. Funk ist das Gewürz. Daraus wird ein Musik-Konfekt, und Sängerin Rieke Katz ist die Confiseurin. In ihrer Musik berühren sich die verschiedenen Stile und sprechen damit Fans von Popmusik ebenso an wie die des Jazz, heißt es in der Ankündigung weiter.

Rieke Katz erlernte ihr Handwerk an der Musikhochschule in Nürnberg. Mittlerweile lebt sie in Karlsruhe. Dort hat sie auch die Songs für ihr erstes Album "New Start" komponiert und produziert, das seit September 2015 auf dem Markt ist. Zur musikalischen Reise von Rieke Katz bietet der Waldknechtshof allerlei kulinarische Genüsse. Die Termine für den Jazzbrunch im Waldknechtshof sind an den Sonntagen 29. Januar, 26. Februar und 26. März. Beginn ist jeweils um 10.30 Uhr.

Schwarzwälder Bote verlost Tickets