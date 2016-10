Zur 60er-Feier traf sich der Jahrgang 1956 aus Mitteltal und Obertal. Mit dem Freizeitbus ging es zum Ruhestein und von dort in einer kleinen Wanderung zur Darmstädter Hütte. Begleitet wurde die Tour von Hans-Jörg Abend, der viel Interessantes aus dem Nationalpark zu berichten wusste. Nach dem Essen wurden die Jahrgänger vom Panorama-Bähnle abgeholt. Der Rückweg mit dem Bähnle führte über die alte Ruhesteinstraße. Am frühen Abend trafen sich alle im Gasthof Birkenhof in Mitteltal zum Abendessen und gemütlichen Beisammensein mit interessanten Gesprächen, Bildern und lustigen Beiträgen. Viel zu schnell war der Abend vorüber. Am Sonntag standen nach dem Gottesdienst in der Kirche in Mitteltal Friedhofsbesuche in Mitteltal und in Obertal an. Anschließend traf sich die Gruppe zum Mittagessen und Ausklang im Gasthof Zur Sieberei in Obertal. Foto: Foto Reich