Baiersbronn (mb). Isolde Mühl ist auf eigenen Wunsch aus dem Bezirksbeirat Mitteltal ausgeschieden. Erstmals war sie nach der Kommunalwahl im Jahr 2009 in das Gremium berufen worden. Einstimmig wurde ihrem Antrag auf Ausscheiden in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats stattgegeben und Isolde Mühl vom Ehrenamt entbunden. Bürgermeister Michael Ruf dankte Isolde Mühl für ihr ehrenamtliches Engagement im Bezirksbeirat Mitteltal. Auch Horst Medel, Bezirksbeiratsvorsitzender in Mitteltal, dankte Isolde Mühl für ihren Einsatz im Bezirksbeirat. Sie sei stets ein verlässliches Mitglied gewesen. Man werde sie noch gebührend verabschieden, versprach Medel.