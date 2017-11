Baiersbronn Integration geht durch den Magen

Die Aktion war ein Programmpunkt der betrieblichen Gesundheitsförderung, bei der die Gemeindeverwaltung und die Firma Colordruck bei einigen Projekten zusammenarbeiten, zum einen, um die notwendigen Teilnehmerzahlen zu erreichen, zum anderen, um Kosten zu sparen.

Das Kochprojekt war ein Programmpunkt der betrieblichen Gesundheitsförderung und der Mitarbeitermotivation, so Karin Gaiser, die bei der Gemeinde federführend beim Programm zur Gesundheitsförderung ist. Sie hatte sich mit ihrer Idee für eine besondere Kochaktion an Integrationsbeauftragte Nanette Popp gewandt. Und als Nanette Popp zwei syrische Frauen ansprach, mit denen sie für ähnliche Aktionen schon mehrfach zusammengearbeitet hat, sagten sie sofort zu. Solche Kochaktionen dienen auch der Integration, so Nanette Popp. So sei bei der Aktion die Idee aufgekommen, auch gemeinsam zu kochen.

Einen ganzen Morgen haben die beiden syrischen Frauen, Mütter von vier beziehungsweise neun Kindern, in der Küche im Haus des Gastes in Tonbach gewerkelt, frisches Gemüse geputzt, geschnitten und gebrutzelt. Was dabei herauskam, konnte sich sehen beziehungsweise konnten sich die Beschäftigten dann in der Mittagspause schmecken lassen – ein liebevoll angerichtetes Mehrgangmenü mit Linsensuppe, Petersilien-Bulgur-Salat, Auberginencreme, gefüllten Weinblättern mit Lamm, Hühnchen mit Reis und einem leckeren Nachtisch erfreute nicht nur die Augen aller hungrigen Gäste, die es sich mit Begeisterung schmecken ließen und die beiden Köchinnen lobten und in die Arme nahmen.