Baiersbronn. Eine Informationsveranstaltung für Arbeitgeber zum Thema Beschäftigung von Flüchtlingen bietet die Gemeindeverwaltung Baiersbronn am Mittwoch, 26. Oktober, ab um 18.30 Uhr im Rosensaal an. Werner Hess, Koordinator für Asyl- und Flüchtlingsfragen bei der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim, informiert über allgemeinen Bedingungen sowie über die Bereiche Beschäftigung, Ausbildung und Praktikum. Außerdem werden an diesem Abend rechtliche Möglichkeiten und Fördermöglichkeiten vorgestellt. Anmeldungen werden bis zum 17. Oktober unter Telefon 07442/842 12 94 oder per E-Mail an poppnanette@gemeindebaiersbronn.de entgegengenommen.