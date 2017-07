Baiersbronn-Röt. Eine Informationsveranstaltung zur in diesem Sommer geplanten Vollsperrung der Bundesstraße 462 zwischen Röt (Sägewerk Wurster) und Huzenbach findet am kommenden Montag, 10. Juli, ab 19 Uhr im Kurhaus in Röt statt. Vertreter der Gemeindeverwaltung und des Regierungspräsidiums stellen die Maßnahme vor und stehen für Fragen zur Verfügung.