Baiersbronn Individuelle Performance besticht

Baiersbronn. Anlässlich des 25-jährigen Bestehens von Giese Optik in Baiersbronn hatten sich Andreas und Annegret Reichel zusammen mit Gerhard Braun, der seinen 65. Geburtstag feierte, entschlossen, diese besonderen Ereignisse mit einem Benefizkonzert zu würdigen. Der Erlös kommt der Hilfsorganisation Ein-Dollar-Brille zugute, für die sich das Inhaberehepaar schon seit Jahren einsetzt. Mit dem Engagement der Organisation kann Menschen in Entwicklungsländern geholfen werden, in Eigeninitiative für eine wesentliche Verbesserung der Sehfähigkeit vor allem auch von Kindern zu sorgen. Während der Konzertpause demonstrierte Andreas Reichel den Zuschauern die einfache und effektive Herstellung solcher Brillen.

Auch "Carolin No" und ihr Team hatten sich für das Projekt begeistern lassen und spendeten spontan einen Teil ihrer Gage, verkündete Andreas Reichel stolz während der Begrüßung der Konzertbesucher. Und los ging’s im voll besetzten Baiersbronner Rosensaal. Von Anfang an verstanden es Carolin Obieglo und ihr Ehemann Andreas, zugleich perfekt und originell improvisiert, die Zuhörer in ihren Bann zu ziehen. Das musikalische Programm war vielfältig, die Texte einfühlsam und hintergründig, Mimik und Gestik waren besonders lebendig und formten das Ganze zu einer individuellen Performance.

Carolin Obieglo ließ sich in ihren Liedern und Songs nie in bestimmte Musikstile einordnen. Mal klang ein Song wie ein Blues, ein andermal war er jazzig intoniert oder erinnerte an einen Gospelsong, aber auch ein klein wenig "Country" war versteckt.