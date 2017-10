Baiersbronn In neuem Gewand

Baiersbronn-Heselbach. Eine Soiree mit Musik für Flöte und Harfe findet am Samstag, 7. Oktober, ab 17 Uhr in der Petruskirche Heselbach statt. Lieder der Romantik stehen im Zentrum des neuen kammermusikalischen Programms des Duos Sopia mit Melina Elbe-Hegenauer, Flöte, und Markus Thalheimer an der Harfe. Dabei erklingen die Lieder in neuem Gewand.