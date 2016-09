Baiersbronn In Kämmerei geht eine Ära zu Ende

Am Ende der öffentlichen Gemeinderatssitzung stand die Verabschiedung von Kämmerer Hans Finkbeiner an, der nach 45 Jahren im öffentlichen Dienst in den Ruhestand entlassen wurde. Seit 1981 war Finkbeiner in den Diensten der Gemeinde Baiersbronn und legte damit eine Laufbahn hin, die heute nicht mehr selbstverständlich ist. "Sie blieben ein und demselben Dienstherren treu. Mit ihnen geht heute eine Ära in unserer Gemeinde zu Ende", so Ruf.

Der Bürgermeister lobte Finkbeiner als loyalen, höchst zuverlässigen und gewissenhaften Beamten, der sich mit ganzer Kraft für seine Arbeit eingesetzt habe. "Sie haben Fußspuren und Abdrücke in der Gemeinde hinterlassen, und ich hatte mit Ihnen nie Angst, dass die Gemeinde in eine finanzielle Schieflage geraten könnte", so Ruf. Auch für das Jahr 2015 seien die Finanzen in bester Ordnung. "Ich bin froh, dass ich mit Ihnen zusammen arbeiten konnte", sagte Ruf. Finkbeiner dankte allen Wegbegleitern und dem Gemeinderat für die stets sehr gute Zusammenarbeit und betonte, dass für ihn immer das Wohl der Gemeinde im Vordergrund gestanden habe. "Dass ich 35 Jahre hier bleibe, hätte ich damals auch nicht gedacht", sagte er.

"Die Umstellung auf das neue Haushaltsrecht war eine besondere Herausforderung für uns und meiner Meinung eine Jahrhundertaufgabe, die gelungen ist", so der Kämmerer. Er wurde mit viel Applaus verabschiedet.