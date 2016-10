Baiersbronn In "geheimer" Mission

Groß war das Staunen der Erzieherinnen am folgenden Montagmorgen, als sie die gelungene Überraschung bemerkten, so der Kindergarten in einer Pressemitteilung. Den Garten umrandet nun eine Hecke mit perfektem Schnitt. Ein Spielhäuschen, für das auch das Material gespendet worden war, ­ bietet nun viel Raum zum Spielen mit toller Aussicht.

Außerdem haben die Kinder viel Spaß an dem Holzbulldog aus einem Holzstamm. Und zum gemütlichen Verweilen lädt eine bequeme, selbst gebaute Sitzgarnitur, ebenfalls aus Holz, ein.

Da der evangelische Kindergarten Schwarzenberg naturverbunden ist, gibt es nun auch die Möglichkeit, im neuen Hochbeet selbst Kräuter, Blumen und Gemüse anzupflanzen.