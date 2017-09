Baiersbronn In absehbarer Zukunft nur ein Pfarrer

Ihn selbst wird das nicht mehr betreffen. Er verlässt noch in diesem Jahr die Kirchengemeinde und wechselt nach Metzingen. In der Zeit der Vakanz wird die Stelle von Iris Sönning auf 100 Prozent aufgestockt, sodass sie Klosterreichenbach mitbetreuen kann. Auch wenn es noch ein bisschen Zeit ist, bis der neue Pfarrplan personell greift, geht es schon jetzt darum, wie es in Zukunft organisatorisch laufen soll. Fragen sind zum Beispiel, wie die Gottesdienste auf die Orte verteilt werden, wie es mit der Seelsorge läuft, was in Klosterreichenbach wegfällt, was in Röt. "Wie man das löst, ist noch nicht beschlossen", so Schäfer. Der Gesamtkirchengemeinderat hat aber einen Vorschlag, eine Art Geschäftsordnung für den Pfarrer, dafür erarbeitet. Der wurde bereits in Klosterreichenbach bei einer Gemeindeversammlung vorgestellt. Am Sonntag, 1. Oktober, ab etwa 10.30 Uhr – nach dem Erntedankgottesdienst – folgt die Gemeindeversammlung in Röt.