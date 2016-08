Baiersbronn Im Zeichen der Oldtimer

Am Donnerstag, 22. September, brechen die Teilnehmer zur Rallye auf. Von Baiersbronn führt die über 500 Kilometer lange Route durch die wildromantischen Täler des Schwarzwalds bis in die Weinregion der Ortenau. Auf der dreitägigen Gleichmäßigkeitsfahrt warten rund 20 Wertungsprüfungen auf die Teilnehmer.

Höhepunkt ist am Samstag, 24. September, die legendäre Ruhestein-Bergprüfung. Ab 8 Uhr sammeln sich die Teilnehmer am historischen Startpunkt von 1946 im Ortsteil Obertal. Von dort aus treten nicht nur automobile Klassiker an. Beim Lauf der historischen Motorräder werden auch 64 Solomaschinen und Gespanne an den Start gehen. Das Finale am Samstag wird mit der Ankunft der Motorräder ab 13.20 Uhr, sowie der automobilen Klassiker ab 15 Uhr, auf der Zielgeraden der Ruhestein-Bergprüfung in Obertal gefeiert.

Die Starterliste der Baiersbronn Classic klingt auch in diesem Jahr wieder wie ein wahr gewordener Automobil-Traum: Maserati 6C/34-Biposto von 1934 mit einem mächtigen 3,7-Liter-Motor, ein Alfa Romeo 6C 1750 und das höchst seltene Marmon Roosevelt Racer Cabrio sowie ein Mercedes 300 SL Flügeltürer.

Hansy Vogt und seine "Feldberger" geben am Sonntag ein Konzert

Zum zweiten Mal werden die Schätze der Baiersbronn Classic aber nicht nur auf der Strecke zu bestaunen sein. Am Sonntag, 25. September, findet auf dem Rosenplatz in Baiersbronn ein Oldtimer-Treffen statt. Veteranen, Old- und Youngtimer bis Baujahr 1984 werden sich durch Baiersbronns Ortskern ziehen. Am Sonntagnachmittag küren die Besucher schließlich das schönste Auto.

Neben dem Oldtimertreffen klingt die vierte Baiersbronn Classic am Sonntag mit dem "Classic"-Frühschoppen aus. Das Trachtenblasorchester Baiersbronn spielt zum Weißwurstfrühstück auf. Am Nachmittag gibt Hansy Vogt mit seinen "Feldbergern" ein Konzert. Und wer genug Benzin geschnuppert hat, kann gemütlich bummeln gehen beim verkaufsoffenen Sonntag der Baiersbronner Geschäfte, welche an diesem Tag ab 10 Uhr geöffnet haben.

Weitere Informationen: www.baiersbronn.de