Baiersbronn. Mit einer Einwohnerfragestunde und einer Fragestunde des Gemeinderats beginnt die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderats Baiersbronn am kommenden Dienstag, 25. Juli, um 17 Uhr im Rosensaal in Baiersbronn. Weitere Tagesordnungspunkte der Sitzung sind die Vergabe von forstlichen Dienstleistungen im Gemeindeforstbetrieb, Machbarkeitsstudie/Vorentwurf Bahnübergang Baiersbronn als Kreisverkehrsplatz, die Umbauplanung der Freudenstädter Straße im Unterdorf, die Bebauungspläne "Orspachweg" in Mitteltal und "E-Bühl" in Baiersbronn, die Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich "Ailwaldhof" in Klosterreichenbach und der Bebauungsplan "Ailwaldhof", die Sanierung des Hochbehälters Heselbach, der Ausbau der Erdgasversorgung Beethovenstraße, die Sanierung des Friedhofs Baiersbronn, die Einstellung eines Integrationsmanagers sowie das Durchfahrtsverbot im Kohbachweg.