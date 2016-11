Baiersbronn Ideen für erfolgreiche Integration

Nanette Popp, die Flüchtlings- und Integrationsbeauftragte der Gemeinde, sprach von einem erfolgreichen Tag und einem gut strukturierten Workshop sowie einer produktiven Arbeitsstimmung.

Für die guten Strukturen sorgten die beiden jungen Workshop-Leiter Thomas Pfohl und Danijel Paric vom Unternehmen "Taten.Drang", die durch frische Methoden und einen zeitlich eng gesteckten Rahmen eine gute Arbeitsatmosphäre erzeugten.

Bunt gemischt hatten sich die Gruppen aus ehrenamtlichen Helfern und hauptamtlichen Kräften zusammengefunden und suchten im gemeinsamen Dialog zu verschiedenen Themen Lösungsansätze. Auch Bürgermeister Michael Ruf war dabei und diskutierte fleißig mit. "Dieser Workshop ist klasse. Ich bin überzeugt, dass er uns in unserer Integrationsarbeit weiterbringt. Wir werden die Ergebnisse auch weiter kommunizieren und an die Politik weitergeben", versprach Ruf.

Kurz vor der Mittagspause war es dann soweit: Die drei Gruppen präsentierten ihre Ergebnisse in einer kurzen Vorstellungsrunde. Rund zwei Stunden hatten die Teilnehmer zuvor konzentriert gearbeitet, zu den vorgegebenen Themenbereichen Ideen gesammelt und ihre Stellwände mit vielen Zetteln gespickt. Die Themen Sicherheit, Arbeitsmarkt, Integration in den Vereinen sowie Sprache und Bildung waren einige Schwerpunkte, die lebhaft diskutiert wurden. "Im Alltag an sich würden die Flüchtlinge auch alleine zurechtkommen, doch mit der Integration sieht es anders aus, da brauchen sie unsere Hilfe", so der Ansatz einer Gruppe.

Deutlich machten die Gruppen, dass Integration nur über Sprache funktioniert und dass damit auch der Weg in den Arbeitsmarkt eröffnet wird. "Wir müssen klar artikulieren, was wir von den Flüchtlingen erwarten", so ein Vorschlag. Wichtig sei aber auch die Bereitschaft, sich zu öffnen, sowohl seitens der Einheimischen, als auch von Seiten der ausländischen Mitbürger. Bürgermeister Ruf regte an, gerade aus diesem Grund auch einen Workshop mit Flüchtlingen zu organisieren.

Nach der Mittagspause rauchten nochmals die Köpfe, und die Kleingruppen entwickelten Vorschläge zu den Fragen, wie die Integrationsbereitschaft geweckt werden kann und wie die Menschen in das Gemeindeleben am besten integriert werden können. Wie kann man den geflüchteten Menschen helfen, die deutsche Sprache zu erlernen?, lautete die dritte Fragestellung. Das Ergebnis des Workshops sind viele Modelle, die eine mögliche Umsetzung nach sich ziehen könnten. "Ein Frauentreff, der regelmäßig stattfindet, Sprachunterricht gezielt für Frauen mit Kinderbetreuung und ein Willkommenspaket in Form einer Broschüre sowie das Weiterverfolgen des Patenmodells kamen dabei heraus", informierte Nanette Popp.

Ein Fazit nach dem Workshop: "Wir sprechen sehr oft über die Flüchtlinge, was für Erwartungen oder Wünsche wir haben. Doch sollte man sie viel mehr mit einbeziehen und sie eben als Zielgruppe fragen, was sie überhaupt wollen und brauchen", so die Integrationsbeauftragte der Gemeinde.