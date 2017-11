Baiersbronn Hotel Forsthaus Auerhahn feiert Erweiterungsbau

Baiersbronn-Hinterlangenbach - Mit zahlreichen Gästen – Vertretern aus Politik, der Bank und der am Bau beteiligten Firmen –­ weihte am Mittwoch das Hotel Forsthaus Auerhahn in Hinterlangenbach die Erweiterung des Wellnessbereichs ein, der nun 1500 Quadratmeter umfasst.