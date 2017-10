Baiersbronn Hochwasserschutz geht kräftig ins Geld

In einer Sitzung des Ortschaftsrats stellte das Ingenieurbüro Gaisser die Planungen der Öffentlichkeit vor und erläuterte die mögliche Vorgehensweise. Ortsvorsteher Karlheinz Nestle erinnerte an die nicht unerheblichen Schäden aus dem Jahr 1990, es gelte nun entsprechende Maßnahmen zu treffen. "Wir sind auch hier noch in der Planung, uns ist es aber wichtig, frühzeitig darüber zu informieren", so Nestle.

Gaisser erläuterte die Hochwasserschutzmaßnahme, die beginnend am Freibad schließlich in der Murg enden soll. "Das Wasser kommt vom Reichenbach, bei extremem Niederschlag ist die Verdolung zu klein, und es kommt zu Überflutungen", so Gaisser. Besonders im Bereich des Gebäudes Metzgerei Adler sei die Verdolung zu klein. Sie könne aktuell lediglich drei Kubikmeter Wasser pro Sekunde ableiten. Bei starken Regenmengen und damit im Hochwasserfall müssten aber mindestens 44 Kubikmeter pro Sekunde abgeleitet werden. Hier sei dann der Abfluss total überlastet.

Daher sei geplant, das Gelände neu zu modellieren, das Bachbett entsprechend aufzuweiten und den Weiher beim Minigolfplatz als Rückhaltebecken zu integrieren. Ebenfalls sei ein Kanal mit Fertigbetonteilen geplant, teilweise in offener und in geschlossener Bauweise, sodass am Ende das Wasser in die Murg geleitet wird. Da die Bahnlinie gekreuzt werden müsse, seien die Arbeiten nur an zwei Wochen im kommenden Jahr möglich, wenn auch die AVG Arbeiten vornimmt. "Zudem wird es eine Vollsperrung der Bundesstraße geben müssen", so Gaisser. Die genauen Details müssten jedoch noch abgestimmt werden.