Baiersbronn HGV kommt ins Schwabenalter

In den kommenden Jahren wird das Thema Unterdorfsanierung an erster Stelle stehen, aber auch das 40-jährige Bestehen des HGV im kommenden Jahr soll entsprechend gefeiert werden. "Wir haben hier im Ort so lange gekämpft, dass sich etwas tut. Nun steht die Unterdorfsanierung an, und da müssen wir uns mit den Baustellen arrangieren, die sicher Umsatzeinbußen und Probleme für die Einzelhändler bringen", sagte Wessinger.