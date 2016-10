Baiersbronn Herbstfest für die ganze Familie

Nach einem Erntedankgottesdienst, bei dem die Kindergartenkinder mitwirkten, spielte ab der Mittagszeit der Musikverein zur Unterhaltung. Die Speisen – von der Schlachtplatte über die Kürbiscremesuppe bis zum Zwiebelkuchen – waren der Jahreszeit angepasst.

Außerdem gab es einen kleinen Herbstmarkt, auf dem allerlei Handwerkskunst angeboten wurde. Von Holzkunst über Genähtes und Gesticktes bis zu Schmuck –­ für alle Geschmäcker war etwas dabei. Höhepunkt am Nachmittag war das große Vorspiel der Jugendmusiker. Bei Kaffee und Kuchen erlebten die Besucher, was die Jüngsten des Vereins in den vergangenen Monaten gelernt hatten. Die Kinder und Jugendlichen überzeugten an ihren Instrumenten – ob Blockflöte, Querflöte, Klarinette, Saxofon oder verschiedene Blechblasinstrumenten –­ und bekamen großen Beifall.