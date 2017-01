Baiersbronn Hauff als literarischer Vorreiter

Es ist unglaublich, wie viel (und wie viel Bedeutendes) Hauff in wenigen Jahren geschrieben hat, manchmal mit exotischen Ausgriffen wie in etlichen Märchen, aber in vielen Dichtungen bezogen auf seine Heimat. Neben dem Lichtensteinroman kommt dabei vor allem "Das kalte Herz" ins Spiel. Zugespitzt kann man sagen, dass es die vielen historischen Romane von heute ohne das Vorbild Hauffs nicht gäbe.

Ist Hauff aus Ihrer Sicht, man denke dabei an das "kalte Herz", ein Moralist?

"Moralist" lässt möglicherweise zu sehr an verbissene Moralprediger denken – das war Hauff nicht. Er lässt seiner Fantasie freien Spielraum. Aber im "kalten Herz" und in anderen Geschichten ist er auf der Seite der Unterprivilegierten und zeigt, wie materielles Streben in Inhumanität umschlagen kann. Ob man gleich auf umfassende Kapitalismus-Feindschaft schließen kann, scheint mir nicht gesichert.

Der Romantiker Hauff nimmt sich in dem Märchen "Zwerg Nase" insbesondere der Kochkünste an. Ließen sich daraus auch Impulse für die nachgewiesene Spitzengastronomie Baiersbronns ableiten?

Ich vermute fast, dass die Spitzengastronomen seine Anregungen zumindest in die Werbung aufgenommen haben und einen Likör "Magentrost" anbieten; – eine Zwerg-Nase-Suppe und ein Salat Niesmitlust wären wohl weniger geeignet. Hauff betont in seiner reichhaltigen Umschau aber auch, was in der jüngsten Zeit in der Kochkunst immer wichtiger geworden ist: die Bedeutung von Gewürzen.

Sie merken in Ihrer neuen "Schwäbischen Literaturgeschichte" kritisch an, dass auch heute noch – im Nachgang zum Analphabetismus zur Zeit Hauffs – die Menschen wenig Gebrauch von ihren Lesefähigkeiten machen. Welche Schlüsse wären daraus zu ziehen?

Analphabeten sind sehr viel seltener geworden (es gibt sie noch!), und die Rekordzahlen aus dem Büchermarkt zeigen, dass viele Leute viel lesen. Trotzdem ist der Anteil der Nicht-Leser beachtlich, und es ist noch nicht absehbar, ob die in Twitter und Facebook aktiven Jugendlichen auch zu Literaturfreunden werden. Aber es gibt Leitplanken, die nicht nur von der Schule bereitgestellt werden; Poetry Slam, eigene Theaterproduktionen und auch die Grundierung durch unterhaltsame Jugendliteratur sind sicher hilfreich.