Baiersbronn Harry Potter kommt mit Blaulicht an

"Sie wussten, dass etwas passiert, doch was genau stand ja noch nicht fest", so Burkard. Punkt Mitternacht fuhr dann Feuerwehmann Timo Heizmann mit Feuerwehrwagen und Blaulicht vor und lieferte das lang ersehnte Werk aus. "Die Kinder haben ihm die Bücher förmlich aus der Hand gerissen. Nach wenigen Minuten herrschte absolute Stille, denn es wurde sofort begonnen, die neuesten Ereignisse um Harry Potter zu lesen", so Saygivar, die mit den Kindern die Lesenacht verbrachte. Viele hätten kaum oder gar nicht geschlafen, denn ihr erklärtes Ziel sei es gewesen, den ersten Teil, der 173 Seiten umfasste, zu lesen.

Neues Werk als Bühnenstück geschrieben

"Sie waren rundum von dem Inhalt des Buches begeistert, auch wenn es kein klassisches Harry Potter-Buch ist, denn es geht inhaltlich um den erwachsenen Harry, der Kinder hat und verheiratet ist", erklärt Burkard. Das Werk sei in Form eines Bühnenstücks mit vielen Dialogen geschrieben und mal ganz anders als die bekannten Potter-Bücher der Bestsellerautorin Joanne K. Rowling. Nachdem die Kinder die Nacht zum Tag gemacht hatten, ging es zum Frühstück ins Café am Eck, wo Georg Klumpp mit "Lurchentrank" auf sie wartete. "Der alkoholfreie grüne Cocktail hat alle begeistert, und nach der stärkenden Mahlzeit ging es für die neun- bis 15- jährigen Teilnehmer wieder nach Hause", so Ayla Saygivar der man die Strapazen der Nacht ansah.