Baiersbronn Händels "Hallelujah" zum Jubiläum

Baiersbronn. Als einer der ältesten Kirchenchöre in der Gemeinde blickt der Chor der Marienkirche auf eine lange Tradition zurück. In einem von Pfarrer Sigel 1932 verfassten Visitationsbericht heißt es: "Der 1927 gegründete, immer noch von Hauptlehrer Kern geleitete Kirchenchor besteht weiter und gedeiht." Der damalige Chor war ein seit 1928 eingetragener Verein. Von 1936 an ruhte die Tätigkeit des Chors. 1948 wurde er ein zweites Mal gegründet und erlebte daraufhin eine Blütezeit.

Die längste Zeit Chorleiter war Martin Gaiser (von 1959 bis 2010, mit Unterbrechungen). In dieser Zeit erlebte der Chor viele Höhepunkte. Seit 1970 gibt es den Instrumentalkreis (Orchester), der zusammen mit dem Chor musiziert. 2012 wurde der Kirchenchor umbenannt in Chor der Marienkirche. "Zur Tradition geworden sind die musikalischen Gottesdienste, die Chor und Orchester in der Regel zweimal im Jahr gestalten", erzählt Chorleiter Martin Frieß. Seit 2010 steht der Chor unter seiner Leitung. "Immer wieder biete ich Chorprojekte zum Mitsingen an, oft mit Gospels und neueren Liedern. Nicht jeder kann und will ständig in einem Chor mitsingen, da sind überschaubare Projekte interessant", so Frieß. Durch die Mitsingprojekte seien neue Sänger zum Chor gestoßen. Durch die Projekte verjünge sich der Chor. In diesem Jahr sei ein Projekt zum Reformationsjubiläum geplant mit modernem und flottem Liedgut.

Auch im Jubiläumsjahr sei der Chor offen für interessierte Sängerinnen und Sänger. Wer singe, tue sich und anderen etwas Gutes. Singen mache Spaß, nicht nur, wenn eine Aufführung gelungen sei, sondern auch schon bei den Proben. Nicht zuletzt sei das Singen eine Form der intensiven Auseinandersetzung nicht nur mit der Musik, sondern auch mit den Texten, erklärt der Chorleiter. Aktuell singen 48 Sänger im Chor der Marienkirche. Die jüngste Sängerin ist 38 Jahre alt und das älteste Chormitglied 92 Jahre.