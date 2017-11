Baiersbronn Gymnasium wird zum Spukhaus

Unterstützt von ihren Lehrern Johanna Herb, Tobias Jost und Wiland Irmscher stellten die Jugendlichen ein schauriges Programm auf die Beine. In aufwendiger Arbeit waren die Klassenzimmer von beiden neunten Klassen in schaudererregende Gespensterräume verwandelt worden.

Besonders viel Spaß bereitete den Schülern das Erschrecken der Besucher, die sich in die Gruselgänge wagten. Auch Lehrer waren dabei beliebte Opfer. Viele Neuntklässler hatten sich dafür mit Kostümen und Schminke in schaurige Gruselmonster des Spukhauses verwandelt, und manch einem versagte vor lauter Schreien am Ende des Abends die Stimme.

Zur Stärkung der Nerven wurden in der mit Trollfingern, Spinnennetzen und Drachenblut geschmückten Mensa gruslige Snacks und Getränke serviert. Die Einnahmen der Veranstaltung fließen in die Finanzierung der Englandfahrt, die die Neuntklässler noch in diesem Schuljahr antreten.